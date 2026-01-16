1月電子期金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北16日電

台北股市今天上漲598.12點，收31408.7點。1月電子期收1915.15點，上漲33.05點，正價差5.16點；1月金融期收2434點，上漲14.8點，正價差8.45點。

1月電子期以1915.15點作收，上漲33.05點，成交1077口。2月電子期以1919點作收，上漲32.55點，成交20口。

電子現貨以1909.99點作收，上漲44.81點；1月電子期貨與現貨相較，正價差5.16點。

1月金融期以2434點作收，上漲14.8點，成交607口。2月金融期以2438點作收，上漲10點，成交43口。

金融現貨以2425.55點作收，上漲14.05點；1月金融期貨與現貨相較，正價差8.45點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

