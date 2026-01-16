1月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲598.12點，收31408.7點。1月電子期收1915.15點，上漲33.05點，正價差5.16點；1月金融期收2434點，上漲14.8點，正價差8.45點。
1月電子期以1915.15點作收，上漲33.05點，成交1077口。2月電子期以1919點作收，上漲32.55點，成交20口。
電子現貨以1909.99點作收，上漲44.81點；1月電子期貨與現貨相較，正價差5.16點。
1月金融期以2434點作收，上漲14.8點，成交607口。2月金融期以2438點作收，上漲10點，成交43口。
金融現貨以2425.55點作收，上漲14.05點；1月金融期貨與現貨相較，正價差8.45點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言