台指期勁揚 終場大漲424點、收31,474點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期16日勁揚，終場收在31,474點，上漲424點，漲幅1.37%。記者許正宏攝影／聯合報系資料照
台指期16日勁揚，終場收在31,474點，上漲424點，漲幅1.37%，另外，台積電（2330）期收1,745元，上漲40元，電子期上漲1.76%，中型100期貨上漲1.31%。

周四（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,442.44點，上漲292.81點、漲幅0.6%；標普500指數上漲0.26%；那斯達克指數上漲0.25%；費半指數上漲1.76%。台積電ADR漲4.44，收在341.64美元，較台北交易溢價27.68%。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,050口至9,171口，其中，外資淨空單增加1,173口至35,130口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加635口至11,682口。

選擇權未平倉量部分，01月F3大量區買權OI落在32,000點，賣權最大OI落在30,000點；月買權最大OI落在32,000點，月賣權最大OI落在30,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.51下降至1.19。VIX指數上升0.04至22.67。外資台指期買權淨金額5.1億元；賣權淨金額0.14億元。整體選擇權籌碼面偏空。

台積電結算去年第4季稅後純益5,057.4億元，每股純益19.5元，季增11.8%、年增35%，今年資本支出將再寫下歷史新高，估計將高達520億美元到560億美元之高，年增幅達23.8%，台積電強調是因進入另一波高循環預估準備。

台積電 台指期

