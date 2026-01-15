快訊

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

林炎田若接北市警局長 高雄市警局長誰接？高市府回應出爐

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台指期夜盤受惠台積電（2330）法說會樂觀展望帶動，15日以31,182點跳空開高，盤中走勢呈現震盪向上格局。截至晚間9點30分，台指期夜盤報31,421點、漲371點、漲幅1.1%；盤初在多方買盤推升下、多頭火力全開，最高攀至31,458點，持續刷新歷史新高。

元富期貨表示，台指期夜盤穩所有均線之上，多方架構明確。市場焦點轉向盤後台積電公布去年第4季財報，受惠5奈米、3奈米等先進製程貢獻，並在匯率與稼動率提升助攻下，毛利率一舉攀升至62.3%，營益率同步走高，每股稅後純益達19.5元，再創單季新高紀錄。

永豐期貨表示，在法說會釋出對資本支出的樂觀後，市場對其基本面信心明顯強於整體大盤，使得原先預期在利多落地後可能出現的獲利了結賣壓並未明顯發酵，反而形成指數下檔的重要支撐，而資金在權值股與具長線題材的族群間仍維持輪動，顯示市場對於企業獲利趨勢並未出現根本性疑慮。

因此，短線雖可能因國際情勢反覆、風險偏好降溫而持續震盪，但只要未出現進一步擴大的系統性風險，指數回檔反而較接近技術性整理而非趨勢反轉，後續觀察重點仍將放在地緣政治是否擴散以及美股能否止穩，若外部干擾減弱，台股在台積電基本面支撐下仍有機會維持相對強勢格局。

台積電 台指期 市場 法說會

延伸閱讀

台指期 偏多架構不變

國際金融、地緣政治詭譎 美股電子盤、台指期夜盤摔跤

台指期夜盤高檔震盪 法人揭秘主力「空頭回補劇本」

夜盤噴爆…傳川普降關稅至15％！台積電再蓋5廠？台指期衝破31000點

相關新聞

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

台指期夜盤受惠台積電（2330）法說會樂觀展望帶動，15日以31,182點跳空開高，盤中走勢呈現震盪向上格局。截至晚間9...

台指期震盪終場翻紅漲70點、收31,050點 台積電期跌5元

台指期15日震盪，終場收在31,050點，上漲70點，漲幅0.23%，另外，台積電（2330）期收1,710元，下跌5元...

華通、金寶 權證四檔馬力強

大盤類股快速輪動，具題材與基本面的強勢股，持續受資金青睞。由於SpaceX的星鏈，在此次伊朗當局強制斷網情況下，再度發揮...

聯發科、世芯 權證買中長期

聯發科（2454）、世芯-KY（3661）在ASIC前景持續看佳、挹注營運表現下，法人看好未來業績表現，並給予「買進」的...

全民權證／昇達科 兩檔升空

昇達科（3491）近期搭上SpaceX推動IPO、太空資料中心等順風車，加上中國大陸向國際電信總署（ITU）申報多個衛星...

全民權證／台燿 押價內外5%

台燿（6274）為少數M7、M8高階CCL進入量產的供應商。ASIC方面，已獲得現階段最大CSP客戶採用，進入初步量產階...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。