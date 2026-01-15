誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

台指期夜盤受惠台積電（2330）法說會樂觀展望帶動，15日以31,182點跳空開高，盤中走勢呈現震盪向上格局。截至晚間9點30分，台指期夜盤報31,421點、漲371點、漲幅1.1%；盤初在多方買盤推升下、多頭火力全開，最高攀至31,458點，持續刷新歷史新高。

元富期貨表示，台指期夜盤穩所有均線之上，多方架構明確。市場焦點轉向盤後台積電公布去年第4季財報，受惠5奈米、3奈米等先進製程貢獻，並在匯率與稼動率提升助攻下，毛利率一舉攀升至62.3%，營益率同步走高，每股稅後純益達19.5元，再創單季新高紀錄。

永豐期貨表示，在法說會釋出對資本支出的樂觀後，市場對其基本面信心明顯強於整體大盤，使得原先預期在利多落地後可能出現的獲利了結賣壓並未明顯發酵，反而形成指數下檔的重要支撐，而資金在權值股與具長線題材的族群間仍維持輪動，顯示市場對於企業獲利趨勢並未出現根本性疑慮。

因此，短線雖可能因國際情勢反覆、風險偏好降溫而持續震盪，但只要未出現進一步擴大的系統性風險，指數回檔反而較接近技術性整理而非趨勢反轉，後續觀察重點仍將放在地緣政治是否擴散以及美股能否止穩，若外部干擾減弱，台股在台積電基本面支撐下仍有機會維持相對強勢格局。