快訊

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

期貨商論壇／信驊期 伺機操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理
信驊董事長林鴻明。信驊／提供
信驊董事長林鴻明。信驊／提供

股王信驊（5274）受惠AI伺服器持續出貨，加上新產品放量，次世代晶片AST2700預計於2026年量產有望帶來單價與毛利更高的預期，在AI伺服器管理晶片的壟斷地位，可利用信驊期伺機偏多操作。

信驊2025年12月營收8.72億元，月增3.80%、年增18.37%；第4季營收24.43億元，季增4.85%、年增16.13%，分別改寫單月、單季的新高紀錄；2025全年營收90.85億元，年增超過40%，亦創下歷史新高。

法人分析，伺服器基板管理控制器晶片（BMC），被稱為伺服器的「神經中樞」或「管理大腦」，一顆BMC晶片開發要二年，客戶驗證要一年以上，伺服器大廠一旦採用信驊的設計，就不會輕易更換，避免系統不穩。

信驊在BMC市場的全球市占率高達70%至80%，意味著全球四大CSP巨頭的資料中心裡，每十台伺服器就有八台裝有信驊的晶片，且產品具備極高的技術門檻與護城河。

法人表示，對於2026年首季營運，信驊給出史上最強勁的第1季財測，預估營收將年增率高達25%至30%，將續創歷史新高，訂單動能也已可看到2026年第2季。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

信驊 伺服器

延伸閱讀

日經亞洲：中國正在擬定輝達H200晶片採購規則

H200晶片出售中國 引發加速北京軍事現代化憂慮

美中角力戰再起 輝達H200晶片陸禁止進口

這家電子廠法人給出破萬目標價 上看10,500元

相關新聞

信驊、智邦 瞄準120天

遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊（5274）、網通設備大廠智邦（2345）兩大指標股，2026年初營運動能雙雙噴發。...

南亞、台塑 四檔強強滾

台股昨（15）日雖拉回整理，不過盤面上仍有不少題材股逆勢走強，特別是台塑集團股的南亞（1303）與台塑（1301），股價...

全民權證／強茂 挑逾五個月

二極體大廠強茂（2481）昨（15）日股價大漲5.56%、收87.4元。由於受惠AI伺服器與車用需求持續增溫，加上安世客...

全民權證／鴻海 兩檔閃金光

鴻海（2317）2025全年營收突破8兆元大關，展望2026年，董事長劉揚偉在法說會中表達「非常樂觀」的立場。法人預估，...

全民權證／景碩 選價內外20%

景碩（3189）因應AI與HPC拉貨積極擴充產能，業者估ABF、BT載板目前每季仍有3～5％漲價空間，短期在T-glas...

最牛一輪／創意吸睛 中信5A 拉風

創意（3443）去年12月合併營收47.48億元，連續四個月創新高，月增20.6%，年增高達75.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。