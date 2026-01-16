全民權證／強茂 挑逾五個月

快訊

經濟日報／ 記者魏興中整理

二極體大廠強茂（2481）昨（15）日股價大漲5.56%、收87.4元。由於受惠AI伺服器與車用需求持續增溫，加上安世客戶轉單貢獻營收，法人紛紛上調今年營運表現，激勵股價強勢表態。

法人指出，由於AI需求強勁，除原有產品市占提升外，更滲透到其他CSP客戶；另一方面，安世產品交期長達一年，轉單貢獻將逐步顯現，因此法人上調強茂今（2026）年每股純益（EPS）至4.76元，年增幅高達57.1%。

法人指出，切入AI是強茂獲利質變的關鍵，特別今年將陸續切入其他CSP客戶的ASIC或GPU平台產品，是帶動獲利激增的主因。權證發行商建議，看好強茂後市表現的投資人，可挑價內外10%內、距到期日逾五個月的相關認購權證進行布局。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

強茂 權證

