南亞、台塑 四檔強強滾

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股昨（15）日雖拉回整理，不過盤面上仍有不少題材股逆勢走強，特別是台塑集團股的南亞（1303）與台塑（1301），股價分別亮燈強鎖漲停與大漲3.78%，成為市場投資人關注與熱議的焦點。

南亞除塑化本業外，由於電子材料事業合併南電，營收占比逾四成，其他如南亞科等則採權益法認列於轉投資收益，使得南亞業內業外皆美。由於去年自結獲利優於預期，使得法人圈紛紛上調營運展望。

法人指出，南亞今年營運受惠南亞科獲利貢獻，加上電子級玻纖布供不應求、且標準銅箔供貨也轉趨緊缺下有利加工費走升。法人預估南亞今年每股稅後純益（EPS）將上看4.46元水準，較去年的0.57元激增6.8倍。

台塑方面，雖然去年第4季本業虧損開始收斂，不過由於美國轉投資虧損擴大，使得整體營運未如預期，加上印度取消進口PVC的BIS認證，台廠再度面臨價格競爭壓力，展望似乎利多有限。

不過法人認為，考量塑化產業景氣轉折向上，台塑今年營運有望緩步回升，以及中國持續推動反內捲政策，有望修復類股評價。法人預估台塑今年營運有機會轉虧為盈，EPS估計為0.06元，2027年則將激增至1.95元。

權證發行商建議，看好南亞、台塑等台塑四寶後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

南亞科 台塑集團

