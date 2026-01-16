信驊、智邦 瞄準120天

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
信驊董事長林鴻明。信驊／提供
遠端伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊（5274）、網通設備大廠智邦（2345）兩大指標股，2026年初營運動能雙雙噴發。在伺服器管理與高規格交換器需求支撐下，法人看好兩家公司今年獲利將再創新高，股價更具備強勁的向上修正空間。

股王信驊在2026年初股價表現驚人，在成功站穩8,000元大關後，正朝向台股首檔「萬元股」邁進。其核心動能來自於AI伺服器架構的變革，隨著輝達Rubin平台與各家雲端服務供應商（CSP）自研ASIC晶片量產，單一台機櫃所需的BMC數量與單價（ASP）同步提升。

法人指出，信驊最新世代的AST2700滲透率正快速拉升，預估2026年EPS有望衝160元關卡、2027年更將挑戰200元以上大關。儘管股價位處高檔，但受惠於一般伺服器復甦與AI規格升級雙引擎驅動，市場對其「高本益比」展現高度共識。

網通龍頭智邦同樣交出亮眼成績單。隨著資料中心對傳輸速度的需求從400G全面轉向800G，智邦作為白牌交換器的領導者，受惠程度最大。法人指出，智邦2025年營收年增124.84％、創歷史新高，展望2026年可望再創新高，目標價已獲外資上調至1,600元以上。

除了交換器外，智邦在AI加速器模組（SmartNIC）業務的放量，也為獲利結構帶來顯著優化。雖然第1季受季節性因素影響動能略緩，但訂單能見度已直達下半年，股價在千元附近展現強大支撐力道。

權證發行商建議，信驊、智邦的投資人可鎖定價內外20％以內、剩餘天數120天以上的認購權證進行布局。以信驊為例，利用權證的高槓桿特性，只需萬元左右的權利金即可捕捉股王的大幅波動行情。

