1月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌131.20點，收30810.58點。1月電子期收1883.05點，下跌0.75點，正價差17.87點；1月金融期收2419.4點，上漲21點，正價差7.9點。
1月電子期以1883.05點作收，下跌0.75點，成交609口。2月電子期以1886.45點作收，下跌4.25點，成交7口。
電子現貨以1865.18點作收，下跌16.52點；1月電子期貨與現貨相較，正價差17.87點。
1月金融期以2419.4點作收，上漲21點，成交522口。2月金融期以2428點作收，上漲16.4點，成交22口。
金融現貨以2411.5點作收，上漲21.17點；1月金融期貨與現貨相較，正價差7.9點。實際收盤價以期交所公告為準。
