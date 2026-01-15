台指期震盪終場翻紅漲70點、收31,050點 台積電期跌5元

台指期15日震盪，終場收在31,050點，上漲70點，漲幅0.23%，另外，台積電（2330）期收1,710元，下跌5元，電子期下跌0.04%，中型100期貨上漲0.4%。

14日美股指數收盤：那斯達克綜合指數下跌 238.12 點，跌幅1.00%，收在 23,471.75 點，創去年 12 月 17 日以來最大單日跌幅。標普500指數下跌 37.14 點，跌幅0.5%，報 6,926.60 點，為 2026 年首次連續兩日下跌。道瓊工業指數微跌 42.36 點，跌幅0.1%，收 49,149.63 點。

台指期14日淨部位方面，三大法人14日淨空單增加2,891口至8,121口，其中外資淨空單增加3,840口至33,957口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,049口至11,047口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.9萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權多空呈現拉鋸。

美國總統川普14日簽署兩項行政命令，正式對部分半導體產品加徵25%關稅，並為未來可能對關鍵礦物採取關稅措施預作鋪陳；白宮表示，此舉是川普政府人工智慧與科技政策的一環，目前實際影響範圍仍相對有限，主要集中在輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等少數晶片產品。