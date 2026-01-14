南亞科（2408）規劃逐步擴大投片規模，預計由6萬片提升至2026年第4季約6.5萬片，新增產能將以1B製程為主，產品組合仍以20奈米與1B製程的DDR4為核心，因應市場結構轉換並提升產品配置彈性。

獲利表現上，因符合注意交易資訊揭露標準，南亞科公告2025年11月自結數，單月歸屬母公司淨利42.3億元，每股獲利（EPS）為1.37元；第3季EPS為0.5元，前三季為-1.45元，反映營運已自低檔回溫。

展望2026年，南亞科營運可望持續受惠CSP一般型伺服器需求升溫，加上Microsoft伺服器Ice Lake平台目前仍有約30%～40%採用DDR4規格，在供給面逐步收斂下，整體市場供需結構偏緊，預期DDR4報價季增趨勢有機會延續至2026年第2季。另一方面，多家PC OEM已轉向與南亞科洽談長期供貨合約，有助於提升訂單能見度並支撐產能利用率。同時，DDR5在AI與一般型伺服器需求同步成長帶動下，具備漲價動能，若產能利用率維持滿載，將進一步強化整體營運動能與獲利結構。

從技術面觀察，南亞科期隨著整理結束，1月7日再度出現具指標性的放量長紅K棒，帶動價格重新站回短、中、長期均線之上，走勢明顯轉強，並成功突破前波整理區高點，改寫波段新高。（國票期貨提供）

