南亞科期 長線俏

經濟日報／ 記者周克威整理
南亞科。 聯合報系資料照
南亞科。 聯合報系資料照

南亞科（2408）規劃逐步擴大投片規模，預計由6萬片提升至2026年第4季約6.5萬片，新增產能將以1B製程為主，產品組合仍以20奈米與1B製程的DDR4為核心，因應市場結構轉換並提升產品配置彈性。

獲利表現上，因符合注意交易資訊揭露標準，南亞科公告2025年11月自結數，單月歸屬母公司淨利42.3億元，每股獲利（EPS）為1.37元；第3季EPS為0.5元，前三季為-1.45元，反映營運已自低檔回溫。

展望2026年，南亞科營運可望持續受惠CSP一般型伺服器需求升溫，加上Microsoft伺服器Ice Lake平台目前仍有約30%～40%採用DDR4規格，在供給面逐步收斂下，整體市場供需結構偏緊，預期DDR4報價季增趨勢有機會延續至2026年第2季。另一方面，多家PC OEM已轉向與南亞科洽談長期供貨合約，有助於提升訂單能見度並支撐產能利用率。同時，DDR5在AI與一般型伺服器需求同步成長帶動下，具備漲價動能，若產能利用率維持滿載，將進一步強化整體營運動能與獲利結構。

從技術面觀察，南亞科期隨著整理結束，1月7日再度出現具指標性的放量長紅K棒，帶動價格重新站回短、中、長期均線之上，走勢明顯轉強，並成功突破前波整理區高點，改寫波段新高。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

南亞科 伺服器

延伸閱讀

剛穿越年線的低基期股

記憶體AI概念股變「航運翻版」？南亞科跌停炸鍋…網揭兩大關鍵：主力過年要用錢

記憶體飆漲想收割？奈米戶抱華邦電「從58到破百」求停利點

記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡

相關新聞

華通、金寶 權證四檔馬力強

大盤類股快速輪動，具題材與基本面的強勢股，持續受資金青睞。由於SpaceX的星鏈，在此次伊朗當局強制斷網情況下，再度發揮...

聯發科、世芯 權證買中長期

聯發科（2454）、世芯-KY（3661）在ASIC前景持續看佳、挹注營運表現下，法人看好未來業績表現，並給予「買進」的...

全民權證／昇達科 兩檔升空

昇達科（3491）近期搭上SpaceX推動IPO、太空資料中心等順風車，加上中國大陸向國際電信總署（ITU）申報多個衛星...

全民權證／台燿 押價內外5%

台燿（6274）為少數M7、M8高階CCL進入量產的供應商。ASIC方面，已獲得現階段最大CSP客戶採用，進入初步量產階...

最牛一輪／漢唐亮眼 永豐56沾光

漢唐（2404）受惠於半導體與記憶體廠擴產喊衝，法人看好台積電海內外（包括美國廠P2及國內2奈米）建廠的龐大需求，漢唐擁...

全民權證／台光電 選逾100天

隨AI伺服器與資料中心規格升級，高速傳輸需求帶動銅箔基板（CCL）持續革新，法人看好CCL大廠台光電（2383）在新世代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。