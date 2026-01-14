匯率期 避險優選

匯率期 避險優選。 路透
匯率期 避險優選。 路透

近期美元指數再度轉強，主要受美國通膨數據、聯準會政策預期及非美貨幣表現的共同影響。首先，市場聚焦美國去年12月通膨數據，通膨雖延續放緩趨勢，但下降速度不如市場預期，顯示核心通膨仍具有一定黏著性，使市場重新調整對聯準會降息時程的期待。

透過FedWatch工具觀察，發現市場對今年上半年啟動降息機率出現下修，短期內維持利率不變的共識進一步提高。當降息預期降溫，美國與其他主要經濟體間的利差優勢得以維持，對美元形成支撐，美元指數獲得上行動能。

其次，日圓走勢疲弱也是推升美元指數的重要因素。相較於聯準會仍維持偏緊的貨幣政策立場，日央政策調整步伐相對保守，使美日利差持續存在，導致資金偏好流向美元資產。由於日圓在美元指數中權重不低，強化美元的相對強勢。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

