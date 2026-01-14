台指期 偏多架構不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股昨（14）日開高走高，終場上漲234點、漲幅0.76%、收在30,941點；台指期上漲112點、至30,982點，正價差為40.22點。期貨商表示，由於台指期仍站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，因此在跌破3萬點整數大關前，偏多架構不變。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加2,891口至8,121口，其中外資淨空單增加3,840口至33,957口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,049口至11,047口。其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.9萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權多空呈現拉鋸。

群益期貨表示，外資期貨保守布局，自營商選擇權保守，月、周選保守看待，整體籌碼面呈現保守格局；技術面上，台股於1月9日打底測試3萬點支撐後往上走揚，目前在台股均線多頭排列不變下，短線仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日高檔震盪，盤中一度大漲接近300點，不過逢高獲利了結賣壓陸續出籠，加上權王台積電（2330）熄火下，指數漲勢收斂，終場以黑K棒留上影線作收；目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，因此在跌破3萬點整數大關之前，偏多架構不變。永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，1月第二周周三結算的大量區買權OI落在31,800點，賣權最大OI落在30,700點，月買權最大OI落在32,500點，月賣權最大OI落在30,000點。

整體來說，在結構面，當前資金並非單一族群過熱，而是在不同位階與產業間輪流點火，這種輪動有助於消化獲利了結賣壓，也讓整體漲勢更為健康與可延續，短線即便震盪都仍屬強勢整理。

