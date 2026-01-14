國際金融、地緣政治詭譎 美股電子盤、台指期夜盤摔跤

台指期夜盤14日開盤後，受美股電子盤走跌拖累中，以30,940點、下跌40點開出後，雖隨後多在平盤附近遊走，但晚間6點過後，在美股市場靜待高等法院對川普關稅政策裁決中，又傳出美國無人軍機沿伊朗邊界飛行，中東地緣緊張情勢升溫下，與美股電子盤同步直線下挫，最深來到30,733點、下跌247點；截至晚間8點20分左右，指數在30,790點、約下跌190點附近遊走。

14日美股電子盤焦點，一方面在於市場靜待美國高等法院可能對川普關稅政策做出是否違法裁決，另一方面，則在中東局勢上，外電傳出，一架美軍MQ-4C無人偵察機從美軍位於阿聯酋境內的一處美軍基地起飛，沿伊朗邊界飛行，至阿曼灣後折返，另有一架美軍運輸機從卡塔爾起飛，市場擔心地緣緊張情勢中，道瓊、那斯達克等電子盤紛紛擴大跌勢，下跌都逾百點，同時，國際油價反彈，白銀價格首次突破90美元大關，黃金、銅也同步上漲，美元、美債殖利率下跌，牽制台指期上半場走勢。

其中，台積電期夜盤交易在晚間8點20分時，在1,700元、下跌15元附近遊走，電子期下跌約0.8%、半導體期下跌約0.6%，中型100期貨指數下跌0.2%。

台股14日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲234點，收30,941點，其中，外資現貨買超132.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,840口至33,957口；投信賣超64.2億元，自營商買超71.1億元，三大法人合計買超139.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，14日台股價漲量縮，市場靜待台積電法說會，成交量低於5日均量，因此盤中創新高後回檔，但仍創收盤新高，加上1月7日爆量低點30,306點已經站穩，甚至過了高點30,570點，短線換手成功，均線多頭排列下，仍有利後續沿短期均線向上。