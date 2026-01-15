全民權證／昇達科 兩檔升空
昇達科（3491）近期搭上SpaceX推動IPO、太空資料中心等順風車，加上中國大陸向國際電信總署（ITU）申報多個衛星計畫等助威，近期股價盤堅。
法人分析，SpaceX旗下Starlink上一季衛星發射數量達971顆，2025年發射3,207顆，分創單季及年度新高，美國聯邦通訊委員會日前更批准SpaceX約7,500顆衛星部署許可，添增昇達科後續想像空間。
面對AI運算需求激增及能源瓶頸，除Starlink、Amazon LEO等業者，Google與新創公司均有發展太空資料中心規畫，法人看好將帶動整體低軌衛星潛在市場規模擴大，昇達科營運同步水漲船高。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言