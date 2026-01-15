全民權證／台燿 押價內外5%

經濟日報／ 記者周克威整理

台燿（6274）為少數M7、M8高階CCL進入量產的供應商。ASIC方面，已獲得現階段最大CSP客戶採用，進入初步量產階段，去年第4季出貨動能持續增溫，目前CCL規格以Low DK+HVLP4為主，今年第2季產品改款後，CCL規格將再次提升。

隨著成功切入ASIC相關應用，也積極拓展CSP客戶，在材料升級加上CSP客戶上調資本支出趨勢下，對產品價量均有正面挹注；交換器方面，美系網通客戶800G滲透率穩定提升，材料由M7升級至M8，PCB設計層數亦由24L+提升至32L+，目前M7、M8占HSD-L已達50%以上，整體產能利用率90%以上，帶動營運持續成長。

看好台燿後市的投資人，建議利用價內外5%、可操作天期90天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台燿

延伸閱讀

AI驅動材料升級、CCL廠再掀比價 騰輝漲停重返百元俱樂部

信驊挑戰首檔「萬元股」！領鴻勁、創意齊創高 再現32千金行情

全民權證／川湖 挑逾四個月

台光電、台燿 花旗喊買

相關新聞

華通、金寶 權證四檔馬力強

大盤類股快速輪動，具題材與基本面的強勢股，持續受資金青睞。由於SpaceX的星鏈，在此次伊朗當局強制斷網情況下，再度發揮...

聯發科、世芯 權證買中長期

聯發科（2454）、世芯-KY（3661）在ASIC前景持續看佳、挹注營運表現下，法人看好未來業績表現，並給予「買進」的...

全民權證／昇達科 兩檔升空

昇達科（3491）近期搭上SpaceX推動IPO、太空資料中心等順風車，加上中國大陸向國際電信總署（ITU）申報多個衛星...

全民權證／台燿 押價內外5%

台燿（6274）為少數M7、M8高階CCL進入量產的供應商。ASIC方面，已獲得現階段最大CSP客戶採用，進入初步量產階...

最牛一輪／漢唐亮眼 永豐56沾光

漢唐（2404）受惠於半導體與記憶體廠擴產喊衝，法人看好台積電海內外（包括美國廠P2及國內2奈米）建廠的龐大需求，漢唐擁...

全民權證／台光電 選逾100天

隨AI伺服器與資料中心規格升級，高速傳輸需求帶動銅箔基板（CCL）持續革新，法人看好CCL大廠台光電（2383）在新世代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。