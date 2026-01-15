全民權證／台光電 選逾100天

隨AI伺服器與資料中心規格升級，高速傳輸需求帶動銅箔基板（CCL）持續革新，法人看好CCL大廠台光電（2383）在新世代的M9材料具有先行者優勢，今、明兩年營運可望維持高速成長。

法人分析，由於AWS Trainium3伺服器開始拉貨，加上Google ASIC伺服器市占率提升，台光電首季營收預估將呈現季增。另外昆山廠將進行擴產，產能提升也有助營收上揚。而M9材料獲輝達Vera Rubin架構的GPU伺服器率先採用， 大型雲端服務供應商（CSP）ASIC伺服器CCL升級至M9可期，台光電仍將掌握相當具優勢的市占率。

權證發行商表示，看好台光電的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期100天以上的權證介入，參與個股行情。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。