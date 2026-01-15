聽新聞
聯發科、世芯 權證買中長期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

聯發科（2454）、世芯-KY（3661）在ASIC前景持續看佳、挹注營運表現下，法人看好未來業績表現，並給予「買進」的投資評等，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

因應谷歌自研晶片TPU訂單動能強勁，博通、聯發科紛紛調高2026年投片量，業界指出，聯發科已在內部進行資源調度，將手機晶片部門部分人力，轉往ASIC、車用等新藍海，目標直指資料中心與CSP客製化晶片商機。

市場傳出，谷歌TPU 2026年將邁入第八代、規模有望大幅上修。ASIC夥伴包括博通、聯發科皆積極為其準備產能。分析師指出，聯發科原先ASIC部門，即已取得汽車、電信安全SoC等實績，谷歌TPU一舉將難度拉升至3奈米，因此，內部資源陸續挪移，從手機晶片部門招兵買馬，組件千人規模的客製化IC團隊。

聯發科首個ASIC案件進展順利，預計2026年貢獻營收約10億美元，2027年放大至數十億美元，第二個專案則從2028年挹注營收。法人推測第二個CSP客戶為Meta，並將採用2奈米製程打造，凸顯聯發科已具備與國際大廠比拚肌肉的能力。

世芯-KY方面，第一個ASIC案件經歷了2025年市場紛紛擾擾的雜訊，仍維持2026年貢獻營收10億美元的目標不變，2027年將倍速放大至數十億美元，第二個專案則從2028年挹注營收。

分析師指出，2028年資料中心、AI ASIC市場規模預估由400億美元調高為500億美元，世芯-KY憑藉優異的IP、前段設計能力與後段先進封裝技術優勢，持續爭取多家CSP客戶。

聯發科 ASIC 營收

