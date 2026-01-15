聽新聞
華通、金寶 權證四檔馬力強

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
華通展覽一景。記者尹慧中／攝影
大盤類股快速輪動，具題材與基本面的強勢股，持續受資金青睞。由於SpaceX的星鏈，在此次伊朗當局強制斷網情況下，再度發揮衛星通訊優勢，推升近來低軌衛星概念股漲勢，包括華通（2313）、金寶（2312）等受資金追捧，帶動相關權證表現。

法人表示，華通今年的資本支出將上修，新增的資本支出除了應用在泰國擴廠外，並預計在台灣擴產，以滿足資料中心與低軌衛星的強勁需求，最快有望在下半年產生實質貢獻。隨美系客戶去年下半年低軌衛星發射數量提升，預測今年衛星業務營收，將維持至少年增兩成水平。隨衛星產品的占比提升，整體毛利率有望進一步改善。

此外，華通的伺服器產能也持續提升，預估下半年可出貨美系客戶的資料中心產品，加上華通積極拓展AI伺服器相關應用，法人持續看好華通在AI伺服器領域的新訂單爭取，營收面仍具上修空間。

金寶也受惠低軌衛星與固態硬碟（SSD）產品需求暢旺雙題材帶動，昨（14）日股價亮燈漲停，收在30.3元漲停價。法人分析，金寶受惠低軌衛星地面站訂單進入成長期，市場看好其身為美系衛星大廠主要供應商的地位，加上AI伺服器布局成效顯現，股價已連續四天上漲。其中，在AI伺服器部分，除了出貨主板，有鑑於高壓直流輸電（HVDC）應用將成為AI伺服器電源櫃趨勢，金寶已具備HVDC製造能力，將攜手集團內的康舒，搶攻AI伺服器商機。

權證發行商表示，投資人若看好華通、金寶後續表現，可挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證入手，以小金搏大利。

