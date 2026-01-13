台指期夜盤高檔震盪 法人揭秘主力「空頭回補劇本」

台指期夜盤13日以30,870點開平盤，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點15分，台指期夜盤報30,920點、小漲50點、漲幅0.1%；盤初在空方賣壓出籠下，最低至30,855點後，多頭集體反攻衝高至最高點30,949點，高低點落差僅94點。

綜合元富期貨表示，台指期夜盤站穩於所有均線之上，強勢多頭架構明確。展望後市，全球金融市場本周將迎來美國第4季財報季正式開跑，同時還須關注關鍵通膨數據公布，以及一系列潛在的政治與地緣政治風險。

針對台股及台積電（2330）強勢表態，永豐期貨進一步分析，台積電法說會尚未正式登場，主力顯然不想過早把指數推到高點區，隨即在盤中高位引爆賣壓，而同一時間美期指並未同步走弱，使台指期下殺更明確地指向主力主導的結構性動作，一方面先行釋放短線累積的賣壓，替明後天正式進入法說會行情做準備。

另一方面，永豐期貨分析，也等同對市場示警，目前位階已高，不過主力刻意提前釋放賣壓、主動演出「像利多出盡」的走勢，目的不是結束行情，而是打亂散戶的既定預期，若一路順著情緒推上去，反而會把行情過早用完，等真正進入法說會時只剩下大家都知道要賣的劇本，因此主力選擇在還沒到關鍵時間點前先動手，高檔快速引爆賣壓，當大家開始認定法說會後會跌、加上周末風險更慘時，主力反而有更大的空間反向操作，讓空手與過早轉空的人被迫回補，變成後續的推升力量。

因此，永豐期貨表示，這樣的走法在高位階反而比一路直衝來得安全，因為籌碼結構更乾淨、心理面更有利，13日其實已經先把「法說會＝利多出盡」的戲碼演給市場看了，如果真的要續攻，反而更容易不被看穿。

這個劇本能否成立，關鍵仍在法說會內容與權值股是否同步表態，一旦後續拉抬出現量能不足，那就要立刻回頭承認修正風險仍在，但就目前的結構來看，不像是行情要結束的樣子，而更像是主力在為一段更不符合散戶直覺的走勢重新整理舞台。