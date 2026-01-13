聽新聞
期貨商論壇／南茂期 利多加持
南茂（8150）訂單滿載，近期積極收購機台因應。法人表示，記憶體封測廠訂單湧進，產能利用率直逼滿載，近期陸續調升封測價格，調幅上看三成，南茂訂單滿載只能滿足客戶八成訂單需求，投資人不妨留意南茂期（QUF）做相關操作。
隨著三星、SK海力士、美光等三大記憶體晶片廠全力擴充AI用的HBM產能，資源集中在先進製程與先進封裝，同步排擠標準型DRAM與NAND晶片產出，使得舊規格產品供給轉趨吃緊。
受惠DRAM與NAND Flash大廠加足馬力衝刺出貨，記憶體封測廠訂單湧進。相關封測廠透露，訂單真的太滿，後續不排除啟動第二波漲價。南茂為此次市況復甦的代表受惠封測廠。南茂2025年第3季歸屬母公司業主獲利3.52億元，較2025年第2季虧5.33億元，由虧轉盈，單季每股稅後盈餘（EPS）0.5元。
人工智慧雲端資料中心建置，帶動企業級NAND型快閃記憶體和DRAM需求，加上邊緣裝置（Edge AI）和低成本AI方案興起，整體記憶體動能穩健。南茂董事長鄭世杰預期2026年記憶體會持續好的一年，包括高頻寬記憶體（HBM）、DDR4、DDR5、NAND和NOR快閃記憶體，都會很好，與客戶簽訂長期保障合約，才會謹慎投資擴充產能，價格也會重新議定。（群益期貨提供）
