期貨商論壇／黃金期 氣勢如虹

近期全球金融市場正經歷一場由地緣政治動盪與信用體系疑慮共同引發的劇烈重定價。黃金期貨近日突破每盎司4,600美元歷史新高，白銀同樣漲勢如虹，突破85美元高位。目前市場焦慮核心在於中東局勢突變。

伊朗國內爆發的致命抗議活動正在演變為區域性的地緣政治危機，市場避險情緒顯著升溫，為黃金提供最強勁的短期買盤支撐。

另一件令人擔憂的是美國內部的政治與法律風險。近期關於聯準會主席鮑爾遭到刑事調查的消息，以及最高法院即將就關稅政策做出的裁決，都為美元信用體系蒙上一層陰影，黃金作為「非負債資產」的吸引力便被放大。

長期來看，對於各國央行而言，黃金是應對極端風險和地緣政治碎片化的避險工具，即便金價一路上升，買盤依然強勁，故維持對黃金的長期看多觀點，金價有望在2026年衝破5,000美元心理大關，但還是必須提醒短期的波動風險。

如果地緣局勢暫時緩和或聯準會降息路徑不如預期寬鬆,黃金隨時可能面臨獲利了結的壓力,考量到直接操作期貨槓桿較高,實體黃金又有保存成本,對於想參與這波黃金長多行情、又希望操作相對簡便的投資人來說,透過證券帳戶布局期元大S&P黃金ETF（00635U）,或許是更為靈活且低門檻的配置選擇。

