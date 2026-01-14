全民權證／華新 兩檔活跳跳

華新（1605）昨（13）日股價受惠公司冷精棒在中國市場液冷快接頭相關應用市占率逾50%的利多激勵，吸引買盤大舉簇擁，拉升股價盤中由黑翻紅，終場大漲近半根停板，收41.5元，攀波段高峰。

法人指出，華新冷精棒原本就是全球供應鏈第一。看準AI伺服器散熱升規至液冷的趨勢，與國內外相關快接頭模組大廠合作，帶動目前AI伺服器相關應用占冷精棒整體銷貨約10%，未來還將持續拉升。

法人認為，華新華麗轉身，從大宗不鏽鋼產品轉向精密高階應用，提升毛利率結構，成功抓住AI液冷浪潮趨勢，後市展望看俏。權證發行商建議，看好華新後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距到期日超過100天的相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）