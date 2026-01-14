長興、可寧衛 權證四檔靚

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
長興董事長高國倫。 聯合報系資料照
台股近期展現驚人韌性，指數在歷史高檔區間「看回不回」，多頭氣勢如虹。盤面上，除了半導體權值股穩住陣腳，具備轉型題材與實質獲利支撐的「強勢領漲股」更成為交投熱點。

其中，全球乾膜光阻領導大廠長興（1717）與廢棄物處理龍頭可寧衛*（8422），深耕半導體材料與綠能環保領域有成，昨（13）日股價表現亮紅燈，吸引買盤持續湧入。

長興近期股價走勢強勁，創下波段新高。市場看好長興從傳統合成樹脂轉型至高階電子材料的成果。隨著AI伺服器對IC載板需求大增，長興受惠電子材料部門精密設備出貨，更成功打入台積電CoWoS先進封裝材料供應鏈。

法人預期，長興應用於3D IC封裝的「晶圓級液態封裝材料」將於2026年起放量，公司目標將半導體材料營收占比從目前的不到1％提升至5％以上。

法人分析，長興轉型至高門檻半導體供應鏈，將會有效提升毛利表現，獲利結構有望出現質變，成為長期投資價值浮現的關鍵。

另一亮點股為環保指標廠可寧衛。在股票面額變更為1元後，市場流動性顯著提升，近期股價更是連日亮燈，短短兩周漲幅超過30％。

市場法人表示，可寧衛轉型「全循環經濟」的版圖已趨完整，除了高雄205兵工廠等大型整治標案外，2026年也將是多項綠能事業的收割期。

法人預估可寧衛2026年的營收與獲利可望雙雙創下新高。由於環保產業具備法規護城河與高現金流特性，在景氣波動中展現出極強的防禦性與成長動能。

權證發行商建議，看好長興、可寧衛後市股價表現的投資人，可挑選價內外15％以內、距到期日150天以上的相關認購權證，透過靈活操作參與這波強勢股的噴發行情。

