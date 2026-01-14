大同氣盛 權證選逾100天

大同（2371）獲太陽能與儲能案場的變壓器訂單，預計今年起陸續交貨，激勵股價昨（13）日跳空漲停，一路直至終場，漲停價35.65元，已連續三天上漲，昨天更爆出7萬張大量，相關權證同受矚目。

法人看好大同在重電、電纜、馬達同步擴大產能，尤其今年重電業務成長可期，除了現股之外，也可以相關認購權證參與，擴大獲利空間。

根據統計，大同去年營收突破500億元，達503.7億元，創近六年新高紀錄。電力事業群去年12月營收表現亮眼，年增近一成，其中重電事業年增更超過三成，電力變壓器需求持續暢旺、產能滿載。大同並積極拓展海內外市場，爭取電力、綠能與AI資料中心相關商機，尤其北美市場將在既有基礎上，與電力公司及經銷商建立穩定長期合作關係。

法人表示，除了重電事業能見度高，馬達事業則受惠半導體等建廠需求，推升大型發電機組出貨。另外太陽能累計裝機322 MW，綠電轉供可確保約10億元的年營收，每年新增量以屋頂型案場為主。因為關稅議題，大同也積極拓展海外市場，包括前往美國、日本、印尼等地開拓市場。尤其以美國變壓器利潤較高，大同透過經由美國電力大廠認證，打入供應鏈，並與大型電網經銷通路商展開策略聯盟。

權證發行商表示，投資人若看好大同後續表現，可以挑選價內外5%以內，有效天期100天以上的權證，以小金搏大利。