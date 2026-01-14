全民權證／台積 押價內外15%

台積電（2330）法說會將於15日登場，在AI需求強勁與先進製程進度超前推升下，股價昨（13）日早盤跳空開高一度衝上1,720元歷史新天價，市值攀升至44.6兆元。

法人指出，市場對台積電法說會抱持高度期待，核心焦點鎖定在2奈米製程進度。市場傳出台積電2奈米2025年第4季已如期量產，且今年產能已被蘋果、輝達等大客戶預訂一空。

隨AI伺服器對高性能運算（HPC）晶片的需求呈現結構性增長，加上台積電在美國、日本及歐洲的全球布局步入收割期，今年營收有望再戰新高。

權證發行商建議，近期市場資金轉向台積電認購權證卡位，利用權證「以小博大」，操作上可挑選到期日200天以上、價內外15％以內標的參與行情。（台新證券提供）

