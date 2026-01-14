快訊

農會總幹事職務三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

全民權證／台積 押價內外15%

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

台積電（2330）法說會將於15日登場，在AI需求強勁與先進製程進度超前推升下，股價昨（13）日早盤跳空開高一度衝上1,720元歷史新天價，市值攀升至44.6兆元。

法人指出，市場對台積電法說會抱持高度期待，核心焦點鎖定在2奈米製程進度。市場傳出台積電2奈米2025年第4季已如期量產，且今年產能已被蘋果、輝達等大客戶預訂一空。

隨AI伺服器對高性能運算（HPC）晶片的需求呈現結構性增長，加上台積電在美國、日本及歐洲的全球布局步入收割期，今年營收有望再戰新高。

權證發行商建議，近期市場資金轉向台積電認購權證卡位，利用權證「以小博大」，操作上可挑選到期日200天以上、價內外15％以內標的參與行情。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台指期夜盤13日以30,870點開平盤，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點15分，台指期夜盤報30,920點、小漲5...

台股近來看回不回，持續創下歷史新高，表現相當強勢。盤面上，各類題材股借勢發揮，股價一夫當關，吸引買盤追捧，也應驗股市俗諺「強者恆強」，這些引領盤面的「強勢領漲股」，成為市場吸睛焦點，相關權證也交投火熱。

台股近期展現驚人韌性，指數在歷史高檔區間「看回不回」，多頭氣勢如虹。盤面上，除了半導體權值股穩住陣腳，具備轉型題材與實質...

大同（2371）獲太陽能與儲能案場的變壓器訂單，預計今年起陸續交貨，激勵股價昨（13）日跳空漲停，一路直至終場，漲停價3...

川湖（2059）去年12月營收創下歷史新高，2025年營收175億元，同步締新猷。法人預期，隨主要雲端服務供應商（CSP...

華新（1605）昨（13）日股價受惠公司冷精棒在中國市場液冷快接頭相關應用市占率逾50%的利多激勵，吸引買盤大舉簇擁，拉...

