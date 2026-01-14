全民權證／川湖 挑逾四個月

川湖（2059）去年12月營收創下歷史新高，2025年營收175億元，同步締新猷。法人預期，隨主要雲端服務供應商（CSP） 持續投入AI基礎設施建設，來自既有CSP以及新進客戶的需求，將持續推升導軌出貨，川湖也將維持在伺服器導軌的創新技術領導地位。

法人表示，GB300公版導軌報價較GB200為高，BBU也採用托架式導軌，預料今年川湖仍將維持高毛利率表現。此外，去年第3季起，川湖產能利用率已滿載，今年中將加入德州廠的產能，依目前AI需求強勁成長，看好川湖今年營收表現。

法人表示，看好川湖後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。

