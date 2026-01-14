全民權證／川湖 挑逾四個月
川湖（2059）去年12月營收創下歷史新高，2025年營收175億元，同步締新猷。法人預期，隨主要雲端服務供應商（CSP） 持續投入AI基礎設施建設，來自既有CSP以及新進客戶的需求，將持續推升導軌出貨，川湖也將維持在伺服器導軌的創新技術領導地位。
法人表示，GB300公版導軌報價較GB200為高，BBU也採用托架式導軌，預料今年川湖仍將維持高毛利率表現。此外，去年第3季起，川湖產能利用率已滿載，今年中將加入德州廠的產能，依目前AI需求強勁成長，看好川湖今年營收表現。
權證發行商表示，看好川湖後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言