台指期震盪收30,874點、上漲174點 市場靜待台積電法說

台指期13日震盪，終場收在30,874點，上漲174點，漲幅0.57%，另外，台積電期收1,720元，上漲25元，電子期上漲0.67%，中型100期貨上漲0.37%。

昨（12）日美股指數收盤：道瓊工業指數收盤上漲86.13點，漲幅0.17%，收49,590.20點；標普500指數上漲10.99點，漲幅0.16%，至6,977.27點；那斯達克指數上漲62.56點，漲幅0.26%，至23,733.90點。費城半導體指數漲36.06點，漲幅0.47%，收7,674.84點。

台指期12日淨部位方面，三大法人淨空單減少299口至2,921口，其中外資淨空單增加309口至26,892口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少404口至5,240口。

選擇權未平倉量部分，1月W2大量區買權OI落在31,800點，賣權最大OI落在30,000點 ; 月買權最大OI落在31,800點，月賣權最大OI落在28,500點。

川普週一表示，任何與伊朗進行商業往來的國家，將面臨美國加徵 25%關稅的措施，新關稅措施立即生效。根據外媒報導，美國與台灣即將達成貿易協議，將讓台灣輸美商品關稅稅率降至15%，同時台積電需在美國進行大幅投資。受科技股上漲帶動，Alphabet市值升破4兆美元大關。