快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

台指期震盪收30,874點、上漲174點 市場靜待台積電法說

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

台指期13日震盪，終場收在30,874點，上漲174點，漲幅0.57%，另外，台積電期收1,720元，上漲25元，電子期上漲0.67%，中型100期貨上漲0.37%。

昨（12）日美股指數收盤：道瓊工業指數收盤上漲86.13點，漲幅0.17%，收49,590.20點；標普500指數上漲10.99點，漲幅0.16%，至6,977.27點；那斯達克指數上漲62.56點，漲幅0.26%，至23,733.90點。費城半導體指數漲36.06點，漲幅0.47%，收7,674.84點。

台指期12日淨部位方面，三大法人淨空單減少299口至2,921口，其中外資淨空單增加309口至26,892口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少404口至5,240口。

選擇權未平倉量部分，1月W2大量區買權OI落在31,800點，賣權最大OI落在30,000點 ; 月買權最大OI落在31,800點，月賣權最大OI落在28,500點。

川普週一表示，任何與伊朗進行商業往來的國家，將面臨美國加徵 25%關稅的措施，新關稅措施立即生效。根據外媒報導，美國與台灣即將達成貿易協議，將讓台灣輸美商品關稅稅率降至15%，同時台積電需在美國進行大幅投資。受科技股上漲帶動，Alphabet市值升破4兆美元大關。

台積電 台指期

延伸閱讀

陳重銘幫女兒存10張台積電！每季領5萬股息Cover英國生活費…帳面已賺破千萬

台積電成台美關稅籌碼？ 吳思瑤：依需求設廠而非政治交換

傳台積電加碼對美投資緩關稅15％ 經貿辦：台灣模式已有一定共識

美台關稅傳15% 台積電要再增5座廠 賴士葆憂：買賣不划算

相關新聞

台指期震盪收30,874點、上漲174點 市場靜待台積電法說

台指期13日震盪，終場收在30,874點，上漲174點，漲幅0.57%，另外，台積電期收1,720元，上漲25元，電子期...

台指期 高檔震盪偏多

股期雙市昨（12）日同步再刷歷史新高，現貨指數漲278點，收30,567點；台指期則漲248點至30,701點，正價差達...

期貨商論壇／黃金期 長線看俏

近一月來，國際金價維持在歷史高檔區間震盪，反映的不是短線情緒，而是多項結構性力量正在推動黃金成為資產配置中的核心角色。法...

期貨商論壇／美股期 伺機操作

美國聯準會在去年12月降息後，降息路徑更加難以預測，從點陣圖所揭示的1碼，市場預期的2碼，甚至是考慮下任主席可能是大鴿派...

康舒、台泥 四檔帶勁

台股昨（12）日盤中再衝歷史新高，盤面上，個股及類股漲多跌少，其中電能概念股表現強勢，康舒（6282）勁揚7%、台泥（1...

旺宏、威剛 瞄準90天

記憶體族群隨漲價題材持續，股價多有表現，包括旺宏（2337）站穩周、月、季線；威剛（3260）昨（12）日上漲6.4%，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。