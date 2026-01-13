群益證推「庫存損益自動更新」 盤中變動免刷即時看

群益金鼎證券（6005）宣布，為提升滿意度，持續優化數位交易平台。考量盤中行情瞬息萬變，即時損益跟不上股價走勢，旗下數位交易平台全面導入自行研發的「庫存損益自動更新」機制，解決投資人頻繁刷新的痛點。

即日起，群益證客戶使用「群益贏家Pro」、「群益行動贏家」、「群益網上發」及電腦版「群益贏家策略王」、「群益新超級贏家」等平台時，將可使用「即時損益」功能，關鍵數字將隨報價同步跳動，告別手動下拉刷新的日子，以最直覺的節奏掌握部位狀態。

群益證表示，投資人盯盤時最在意「能不能立刻拿來做判斷」，因此當行情快速波動時，常需即刻確認損益是否快速拉回或擴大、是否接近預設的停利停損點、要不要調整委託價格與數量、甚至是否需要加減碼來控管風險。

基於過去必須反覆刷新才能看到最新損益，容易在關鍵時點增加操作壓力，延後判斷時間。群益證導入自動更新後，庫存損益將隨報價變動即時更新，投資人不需多做一步動作，能立即將注意力放回交易節奏與決策本身。

對於持有多檔庫存的投資人，自動更新的便利性更為明顯。例如盤中行情變動時，可直接在庫存頁面同步查看整體投資組合的市值與損益概況，不必逐檔點開、也不必頻繁刷新頁面，降低重複操作與等待時間。

若需同時觀察多檔標的、或習慣盤中快速比對部位表現的投資人，透過同一頁面即可掌握多檔變化，避免因切換或刷新而漏看重點，進而更有效率地判斷是否需要調整部位配置與交易策略。

群益證指出，金融科技核心在於回應客戶真實使用情境，讓資訊更好取得、操作更直覺。本次功能升級聚焦在「少一步操作、多一分掌握」，並以跨平台一致體驗為目標，讓客戶無論使用行動端或桌機端，都能以相同方式查看庫存損益，提升使用熟悉度與便利性。