快訊

北宜高鐵案「史詩級錯誤」經費暴增到4千億 綠藍前部長籲政府喊停

2028年書店從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店無法生存

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋至少5座廠

期貨商論壇／美股期 伺機操作

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

美國聯準會在去年12月降息後，降息路徑更加難以預測，從點陣圖所揭示的1碼，市場預期的2碼，甚至是考慮下任主席可能是大鴿派立場，而可能有三次降息等等多種路徑猜測，建議透過美股相關指數期貨伺機操作。

回歸經濟數據來觀察，美國1月初公布多個就業數據，整體來看就業市場維持疲軟，非官方就業人數明顯的低於市場預期，在職位空缺人數上看到企業招聘的數量也是低於預期，代表美國經濟雖然溫和復甦，但是企業心態仍舊保守。

美國就業市場不溫不火，對於股市來說，是最佳情況，不用擔心就業市場過熱導致降息的進度延後，也不會因為就業市場衰退，可能出現經濟走弱的疑慮，聯準會1月幾乎沒有降息的可能，降息周期雖然持續但進入尾聲，對於股市的影響程度將快速降低。美股將進入財報周，金融類股率先上陣，S&P 500及道瓊將有比較直接的反應，雖然華爾街普遍預期企業獲利持續成長，且資金有從科技股轉進金融類股進行輪動現象，多數分析師認為2026年還是多頭年，股價拉回或許是可以考慮布局的時機。

（凱基期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

美國聯準會 降息

延伸閱讀

大陸央行定調將適度寬鬆 業界估2026年或降息2次

國泰金2025年累計賺1,080億元、EPS 7.08元 主要子公司獲利表現亮眼

台指期收30,701點、上漲248點 法人：中長期仍偏多

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

相關新聞

台指期 高檔震盪偏多

股期雙市昨（12）日同步再刷歷史新高，現貨指數漲278點，收30,567點；台指期則漲248點至30,701點，正價差達...

期貨商論壇／黃金期 長線看俏

近一月來，國際金價維持在歷史高檔區間震盪，反映的不是短線情緒，而是多項結構性力量正在推動黃金成為資產配置中的核心角色。法...

期貨商論壇／美股期 伺機操作

美國聯準會在去年12月降息後，降息路徑更加難以預測，從點陣圖所揭示的1碼，市場預期的2碼，甚至是考慮下任主席可能是大鴿派...

康舒、台泥 四檔帶勁

台股昨（12）日盤中再衝歷史新高，盤面上，個股及類股漲多跌少，其中電能概念股表現強勢，康舒（6282）勁揚7%、台泥（1...

旺宏、威剛 瞄準90天

記憶體族群隨漲價題材持續，股價多有表現，包括旺宏（2337）站穩周、月、季線；威剛（3260）昨（12）日上漲6.4%，...

全民權證／華通 選逾六個月

華通（2313）去年12月合併營收72.2億元，月增7.1%，優於預期，主因在於美系客戶需求持續。加上低軌衛星出貨推升。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。