期貨商論壇／黃金期 長線看俏

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
近一月來，國際金價維持在歷史高檔區間震盪，反映的不是短線情緒，而是多項結構性力量正在推動黃金成為資產配置中的核心角色。法人表示，金價在創高後並未急速反轉，而是以高檔整理方式消化漲幅，顯示回檔有實質買盤承接，結構上仍偏向多頭，可伺機利用「台黃金期貨」參與黃金行情。

各國央行，尤其是新興市場與中國人民銀行，在金價處於高位時仍持續增持黃金儲備，顯示買盤並非追價炒作，而是出於儲備安全與資產結構調整的長期考量。官方部門穩定而龐大的需求，為金價提供明顯的「托底效應」，行情回檔時容易出現逢低承接，使黃金多頭具備相對紮實的基礎。

貨幣與利率環境變化，進一步強化黃金吸引力。美國聯準會在2025年底啟動降息循環，市場預期2026年仍存在持續寬鬆的空間，高利率結構開始鬆動，實質利率面臨下行壓力，使得持有無息資產的機會成本降低。全球通膨與財政支出壓力並未完全退場，即使官方通膨數據有所回落，生活成本與資產價格走高的感受仍明顯，讓「法定貨幣購買力被稀釋」疑慮持續存在。

（統一期貨提供、記者崔馨方整理）

