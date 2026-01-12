台指期夜盤衝高後震盪 市場靜待美財報季與台積電定錨

台指期夜盤12日以30,730點開高，盤中走勢呈現平盤附近震盪格局。截至晚間9點30分，台指期夜盤報30,723點、小漲23點、漲幅0.07%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至30,816點後多頭無力，在賣壓湧現下，最低點達30,668點，高低點落差達148點。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期站穩於所有均線之上，強勢多頭架構明確。隨著美國第4季財報季本周正式揭幕，全球金融市場同時將迎來關鍵通膨數據公布，並須留意潛在的政治與地緣政治風險升溫，短線震盪因素隨之增加。

除目前指數高檔外，更關鍵是台積電（2330）法說會進入倒數，市場已把AI需求、先進製程與資本支出上修等利多預期推到偏樂觀的區間，短線資金自然傾向「先不追權值、改追彈性」，同時壽險等長線資金可能已完成布局；因此接下來的重點不在於法說會是否「好」，而在於能否「好到足以擊敗已被拉高的市場共識」。

另外，美股雖在1月9日續創新高，但走勢呈現高檔壓縮、對數據高度敏感的「壓抑型」強勢：上有創高慣性、下有利率與通膨不確定性牽制，這種氛圍最容易觸發外資在新興市場做短線倉位調整；尤其美國12月CPI將公布，若數據擾動利率與美元，外資在台股的方向可能出現新的變化，並直接反映在台積電與大型權值的籌碼上。

法人補充，台股及日盤延續多頭強勢，加權指數開高走高、改寫新高後漲勢收斂，量能相較上周明顯降溫，屬於高檔「價漲量縮」的典型型態，解讀上更偏向健康的籌碼沉澱而非轉弱訊號，因為盤面並非失去動能而是資金開始做更有效率的輪動：一方面台積電持續扮演撐盤核心，使指數在高檔仍能穩住重心。