全民權證／力成 兩檔強強滾
力成（6239）受惠記憶體產業需求急速回溫，帶動相關封測訂單水漲船高，加上積極擴充面板級扇出型封裝產能，添增想像空間，近期外資買盤湧入，推升股價盤堅。
法人分析，隨記憶體漲價循環啟動，預期本次DRAM、NAND合約價將自2025年第4季至2026年第4季延續逐季上漲趨勢，AI儲存需求暴增，將使2027年持續供不應求，力成等相關供應鏈營運看俏。
力成前兩大客戶為美光、鎧俠，占比超過五成，法人指出，美對等關稅急單、美商務部封測白名單及記憶體市況好轉利多，帶動產能利用率提升。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
