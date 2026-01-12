康舒、台泥 四檔帶勁

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股昨（12）日盤中再衝歷史新高，盤面上，個股及類股漲多跌少，其中電能概念股表現強勢，康舒（6282）勁揚7%、台泥（1101）也大漲5.5%，表現均相當搶眼，並成為市場投資人矚目的焦點。

電源大廠康舒去年12月營收繳出33.86億元同期新高、歷史次高的佳績，第4季營收91.97億元、全年營收317.55億元，均同寫歷史次高。由於康舒同時具有燃料電池與直流電架構二大解決方案，因而成為買盤力捧的亮點。

法人指出，康舒在燃料電池方面，主要為國際大廠Bloom Energy零組件供應商，供應燃料電池系統電源轉換器；而美國資料中心及電信電源產品出貨也顯著增加，未來則將進入HVDC領域，使得康舒在電能領域相當具有題材性。

台泥雖在水泥本業表現乏善可陳，不過在能源事業卻經營得有聲有色，除擁有火力發電廠，還介入再生能源業，包辦風力、太陽能、地熱、及海洋等發電；此外，台泥還跨入儲能領域，使用超高性能混凝土製作EnergyArk水泥儲能櫃。

台泥透過EnergyArk挺進電動車充電市場，並加入歐洲星火聯盟擴展充電網絡；也投資電池公司，聚焦AI伺服器等高階市場；甚至自主研發能源管理系統，整合不同規格電池，提供綠電、儲能、充電一體化服務。台泥成功華麗轉身，因而市場買盤積極追捧。

權證發行商建議，可挑選價內外10%內、剩餘天數超過五個月的相關認購權證進行布局。

