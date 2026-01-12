1月台股期指漲248點

快訊

中央社／ 台北12日電

台北股市今天終場漲278.33點，收30567.29點。1月台指期以30701點作收，上漲248點，與現貨相較，正價差133.71點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，1月期貨30453點、2月期貨30561點。

台股今天終場漲278.33點，收30567.29點，成交金額新台幣6029.21億元。

1月台指期貨以30701點作收，漲248點，成交5萬7402口；2月期貨以30821點作收，漲260點，成交1522口。實際收盤價格以期交所公告為準。

