台指期夜盤創紀錄 法人：台股蓄勢挑戰新高

美股主要指數9日收漲，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.43%，台指期夜盤勁揚373點，收在30826點歷史新高，法人表示，台股加權指數9日收在30288.96點，蓄勢挑戰盤中歷史新高30593.49點。

美國最高法院未對總統川普關稅措施做出裁決，美股4大指數全數收漲。道瓊工業指數上漲237.96點，漲幅0.48%，標普500指數上漲44.82點，漲幅0.65%，那斯達克指數上漲191.33點，漲幅0.81%，費城半導體指數上漲202.683點，漲幅2.73%。

國內外產業訊息方面，晶圓代工廠台積電自結2025年12月營收新台幣3350.03億元，月減2.5%，不過，仍較去年同期增加20.4%%，並為歷年同期新高，第4季營收首度突破1兆元大關，2025年總營收達3兆8090億元，創下歷史新高。

手機晶片廠聯發科2025年12月營收回升至512.66億元，第4季營收1501.88億元，略高於預期，2025年總營收5959.66億元，創下歷史新高。

電腦品牌廠宏碁自結2025全年合併營收2756.42億元，年增4.1%，創疫情後新高。華碩2025年第4季集團營收約2029億元，年增33%，為歷史次高。

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海2025年12月、全年營收出爐，普遍較2024年下滑約1到2成，業者指出，預期1月中旬後，市場需求會進一步增加，反映農曆年前出貨小旺季。