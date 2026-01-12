聽新聞
0:00 / 0:00
台指期夜盤創紀錄 法人：台股蓄勢挑戰新高
美股主要指數9日收漲，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.43%，台指期夜盤勁揚373點，收在30826點歷史新高，法人表示，台股加權指數9日收在30288.96點，蓄勢挑戰盤中歷史新高30593.49點。
美國最高法院未對總統川普關稅措施做出裁決，美股4大指數全數收漲。道瓊工業指數上漲237.96點，漲幅0.48%，標普500指數上漲44.82點，漲幅0.65%，那斯達克指數上漲191.33點，漲幅0.81%，費城半導體指數上漲202.683點，漲幅2.73%。
國內外產業訊息方面，晶圓代工廠台積電自結2025年12月營收新台幣3350.03億元，月減2.5%，不過，仍較去年同期增加20.4%%，並為歷年同期新高，第4季營收首度突破1兆元大關，2025年總營收達3兆8090億元，創下歷史新高。
手機晶片廠聯發科2025年12月營收回升至512.66億元，第4季營收1501.88億元，略高於預期，2025年總營收5959.66億元，創下歷史新高。
電腦品牌廠宏碁自結2025全年合併營收2756.42億元，年增4.1%，創疫情後新高。華碩2025年第4季集團營收約2029億元，年增33%，為歷史次高。
貨櫃三雄長榮、陽明及萬海2025年12月、全年營收出爐，普遍較2024年下滑約1到2成，業者指出，預期1月中旬後，市場需求會進一步增加，反映農曆年前出貨小旺季。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言