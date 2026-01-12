快訊

網紅代理師／師資荒擴大 無證代理破萬人雙北占比飆高

人氣網紅疑染愛滋！就診紀錄外流全網瘋傳 政府單位已介入

台股早盤大漲逾300點再創新高 台積電開1,700元、上漲20元

台指期夜盤創紀錄 法人：台股蓄勢挑戰新高

中央社／ 台北12日電
台指期夜盤勁揚373點。示意圖／記者潘俊宏攝影
台指期夜盤勁揚373點。示意圖／記者潘俊宏攝影

美股主要指數9日收漲，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.43%，台指期夜盤勁揚373點，收在30826點歷史新高，法人表示，台股加權指數9日收在30288.96點，蓄勢挑戰盤中歷史新高30593.49點。

美國最高法院未對總統川普關稅措施做出裁決，美股4大指數全數收漲。道瓊工業指數上漲237.96點，漲幅0.48%，標普500指數上漲44.82點，漲幅0.65%，那斯達克指數上漲191.33點，漲幅0.81%，費城半導體指數上漲202.683點，漲幅2.73%。

國內外產業訊息方面，晶圓代工廠台積電自結2025年12月營收新台幣3350.03億元，月減2.5%，不過，仍較去年同期增加20.4%%，並為歷年同期新高，第4季營收首度突破1兆元大關，2025年總營收達3兆8090億元，創下歷史新高。

手機晶片廠聯發科2025年12月營收回升至512.66億元，第4季營收1501.88億元，略高於預期，2025年總營收5959.66億元，創下歷史新高。

電腦品牌廠宏碁自結2025全年合併營收2756.42億元，年增4.1%，創疫情後新高。華碩2025年第4季集團營收約2029億元，年增33%，為歷史次高。

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海2025年12月、全年營收出爐，普遍較2024年下滑約1到2成，業者指出，預期1月中旬後，市場需求會進一步增加，反映農曆年前出貨小旺季。

台股拚農曆年前亮麗封關 大盤上看32,000點

等待美國就業數據、聯準會官員談話 台指期夜盤震盪格局

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

台積電期連續創新高後休息 台指期夜盤上半場拉回蓄勢

台指期夜盤創紀錄 法人：台股蓄勢挑戰新高

美股主要指數9日收漲，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.43%，台指期夜盤勁揚373點，收在30826點歷史新高，法人...

期交所奪運動推手獎

臺灣期貨交易所（期交所）長期投入體育發展及基層運動推廣不遺餘力，運動部舉行「114年度運動推手獎」頒獎典禮，期交所一舉榮...

五檔保證金調高

臺灣期貨交易所今（12）日調高華邦電期貨契約（FZF）及力積電期貨契約（QZF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的1...

期貨商論壇／黃金期 偏多操作

去年底受獲利了結賣壓與交易所提高保證金影響，黃金價格急速回落至月線附近整理，在獲得支撐後，再度緩步上揚。近期則因美軍逮捕...

期貨商論壇／台積周選 可布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電基本面利多持續發酵，在AI題材帶動下，市場風險偏好回溫，美科技股領漲，推升台股短線反彈動...

華通、台燿 瞄準長天期

由於預期V3衛星比V2 Mini重三倍以上，具備頻寬是V2的十倍以上，PCB產品技術將擴大採用HDI與多層板。目前V2衛...

