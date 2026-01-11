快訊

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光

新竹7.4度！明起白天暖如春早晚冷如冬 熱帶擾動成颱機率60%

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／黃金期 偏多操作

經濟日報／ 記者周克威整理

去年底受獲利了結賣壓與交易所提高保證金影響，黃金價格急速回落至月線附近整理，在獲得支撐後，再度緩步上揚。近期則因美軍逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛等國際地緣政治衝突加劇影響，市場避險情緒顯著升溫，進一步推動黃金價格攀升。

受「商品指數再平衡」機制的影響，部分大型基金進行結構性調整，導致短線高檔出現震盪。從籌碼需求面來看，中國央行連續14個月增持黃金，12月持續買盤強化官方需求支撐，而全球央行預計2026年淨購買量達950噸，高於先前預測，並已成為黃金價格最強的護盤使者。

地緣政治風險如委內瑞拉局勢、以色列與伊朗對峙升溫、敘利亞空襲等，及美國期中選舉不確定性，將持續刺激避險買盤；聯準會主席鮑爾5月卸任後，新任主席可能採取更寬鬆的貨幣政策，對金價有利，外銀樂觀預測上看5,000~5,400美元。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，期交所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分一般及盤後交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨合約 地緣政治風險 金價

延伸閱讀

美封鎖委內瑞拉水域 6艘油輪暗中駛離後又重返

紐時：拉攏川普更重要 普亭對馬杜洛案沉默

馬查多提議和平獎轉讓川普 諾貝爾協會說不行

美軍不明武器疑曝光！傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

相關新聞

期交所奪運動推手獎

臺灣期貨交易所（期交所）長期投入體育發展及基層運動推廣不遺餘力，運動部舉行「114年度運動推手獎」頒獎典禮，期交所一舉榮...

五檔保證金調高

臺灣期貨交易所今（12）日調高華邦電期貨契約（FZF）及力積電期貨契約（QZF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的1...

期貨商論壇／黃金期 偏多操作

去年底受獲利了結賣壓與交易所提高保證金影響，黃金價格急速回落至月線附近整理，在獲得支撐後，再度緩步上揚。近期則因美軍逮捕...

期貨商論壇／台積周選 可布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電基本面利多持續發酵，在AI題材帶動下，市場風險偏好回溫，美科技股領漲，推升台股短線反彈動...

華通、台燿 瞄準長天期

由於預期V3衛星比V2 Mini重三倍以上，具備頻寬是V2的十倍以上，PCB產品技術將擴大採用HDI與多層板。目前V2衛...

華城、台泥 四檔活力旺

台股在高檔之際，觀察到除科技族群外，有部分資金轉入傳產股，華城（1519）、台泥（1101）等上周五（9日）股價逆勢走強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。