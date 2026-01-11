快訊

全民權證／光寶科 選逾150天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

光寶科（2301）因輝達推動高壓直流HVDC 800V電源設計概念，成電源管理供應鏈及2026年布局新商機。IC通路商表示，在AI基礎建設投資浪潮下，400~800V產品成長動能及台廠加入電源管理模組開發行列，勢必帶動電源管理元件需求。

法人說，2026年下半年開始放量的Side Power Rack將推動電源供應器商產業地位，並且在HVDC時代，將新增SST、超級電容櫃等相關產品營收

光寶科2025年11月營收142.46億元，年增13.86%，月減6.3%，連續三個月營收呈下降；光寶科2025年前11月營收1,511.81億元，年增率達22.18%。權證券商建議，看好光寶科後市的投資人，建議利用價外20%以內、可操作天期逾五個月商品介入。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

