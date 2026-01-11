臺灣期貨交易所（期交所）長期投入體育發展及基層運動推廣不遺餘力，運動部舉行「114年度運動推手獎」頒獎典禮，期交所一舉榮獲贊助類銅質獎、贊助類長期贊助獎，以及推展類銅質獎共三項殊榮。

此獎項旨在鼓勵民間企業團體贊助、投入體育運動發展，期交所此次獲獎，充分展現其長期以來對國內運動發展的關注與支持，樹立了金融服務業回饋社會的典範。

運動部「運動推手獎」是對社會各界長期支持體育運動的最高肯定。期交所表示，能夠同時獲得三個獎項，是對全體員工共同努力的認可，也印證了期交所將企業社會責任（CSR）內化為經營核心的理念，以實際行動與政府攜手提供國家運動體育進步的動力，促進金融業與社會共好。

在贊助項目上，期交所以「優先扶持偏鄉體育」為原則，致力於彌補城鄉運動資源差距。長期支持中小學足球、排球、拔河、棒球、手球、曲棍球等多項運動，從小扎根培育人才。

此外，期交所也將支持觸角延伸至專業運動領域，長期贊助足球、高爾夫、桌球等運動協會的選手培訓及參與國際賽事費用。透過提供穩定的資源，協助優秀選手提升競技能力，為國爭光。這些具體行動獲得評審高度肯定，使期交所同時勇奪「贊助類銅質獎」與象徵持續投入的「長期贊助獎」。

在推展類獎項方面，期交所不僅著重外部推展，內部也積極提倡運動風氣，成立多個運動性社團，鼓勵員工參與運動，並常與周邊單位進行競技交流，促進身心健康，這些超過10餘年的持續努力，為期交所獲得了「推展類銅質獎」的殊榮。

期交所強調，未來將持續深化企業社會責任，攜手各界推廣全民運動；並打造公平、公正、透明的交易環境，在追求穩健營運的同時，也為國內體育發展注入暖流，促進金融業與社會的共利共融正向循環。