台指期夜盤創新高 台股上市總市值挑戰100兆元

中央社／ 台北11日電
台指期夜盤上漲373點、收30826點歷史新高，在台積電期貨夜盤重返1700點下，台股上市總市值將挑戰百兆元規模。(本報資料照片)
美國最高法院9日未裁決川普關稅措施合法性，美股道瓊和標普指數創歷史新高，記憶體廠美光再創收盤新高、英特爾大漲10%，台指期夜盤上漲373點、收30826點歷史新高，在台積電期貨夜盤重返1700點下，台股上市總市值將挑戰百兆元規模。

期貨法人分析，台積電法人說明會將在15日登場，市場關注今年資本支出、人工智慧（AI）市場需求、2奈米量產及美國與日本廠布局進度等議題，攸關今年全球半導體產業景氣動向。

根據台灣證券交易所統計，外資於9日持續賣超台積電1.14萬張；今年開紅盤以來，外資已連續6個交易日賣超台積電累計近6.04萬張。台積電單一個股市值占台股上市總市值比重超過44%，台積電本週股價動向，牽動加權指數能否繼續創高，以及上市總市值能否突破新台幣百兆元。

據統計，9日集中市場指數以30288.96點作收，上市公司總市值升至98兆6906億元；6日加權指數攻上收盤歷史高點30576.30點，上市公司總市值一度升至99.62兆元，直逼百兆元大關，擠下法國股市，台股躍居全球市值第7大。

在台指期淨部位，三大法人9日淨空單增加627口至3220口，其中外資淨空單增加536口至2萬6583口。

美股道瓊工業指數9日終場上漲237.96點，或0.48%，收在49504.07點；標準普爾500指數上漲44.82點或0.65%，收在6966.28點，道瓊和標普指數收盤均創新高。

費城半導體指數上漲202.683點或2.73%，收在7638.781點，是收盤歷史次高。

台積電美國存託憑證（ADR）9日上漲1.77%，收323.63美元；美光（Micron）上漲5.53%收345.09美元，再創收盤新高。

期貨法人指出，本週美國政府將陸續公布重要經濟數據，牽動利率、景氣與企業展望動向，觀察台股多方籌碼布局，留意指標權值股表現。

台積電 台股 期貨 台指期 半導體 美股

00919、00713、00918等13檔台股ETF 本周共配息157億元

台股攻勢再起2／台積夠力 外資升目標價

台股攻勢再起3／ETF 交易熱度 不退燒

台積電1月15日法說 有望報佳音 法人預期Q1淡季不淡

聯發科、世芯 選長天期

隨各大CSP加速發展AI伺服器的ASIC晶片，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等IC設計大廠的營運將受惠，權證...

宜鼎、南茂 四檔馬力夯

記憶體族群近期在台股盤面上是強勢指標，但市場資金追逐也讓股價出現震盪，權證發行商表示，宜鼎（5289） 與南茂（8150...

全民權證／國巨 兩檔活跳跳

國巨*（2327）受惠產業地位、鉭電容需求帶動AI占比穩定提升、芝浦電子將全年併入財務報表等動能，2026年營收將為1,...

全民權證／穩懋 挑逾五個月

穩懋（3105）去年12月營收16.14億元，年增31.3%，優於預期，法人指出，因手機相關產品需求仍處旺季水準，營收未...

全民權證／群創 押價內外10%

群創（3481）2026年預估營收動能主要來自子公司CarUX 2025年合併的Pioneer；此外，扇出型面板級封裝為...

