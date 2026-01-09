美股雲霄飛車行情前 台指期夜盤上半場先衝一波

台指期夜盤9日開盤後，受美股電子盤跌勢收斂中，以30,469點、上漲16點開出後，雖一度下殺來到30,417點，但隨那斯達克電子盤率先由黑翻紅帶動下，多頭趁機反撲，指數一度上衝至30,563點、上漲110點；截至晚間9點左右，指數在30,523點、約上漲70點附近遊走。

9日美股電子盤焦點在於晚間9點30分後，美國將公布12月非農就業報告。這份報告是經歷政府停擺影響的資料真空期後，首份完整報告，華爾街也急需這份可靠的數據來評估經濟狀況、並是聯準會1月會議前的關鍵就業數據，市場也需藉此判斷聯準會是維持利率不變、還是延續降息步伐。

此外，市場高度聚焦的目標在美國最高法院，因為可能就川普對等關稅合法性作出的裁決，分析師認為，若裁定關稅違法，可能加劇財政赤字擔憂並推高長期美債收益率，但川普政府可能會以其它方式徵收關稅，而市場短期也將陷入波動。

其中，台積電（2330）期夜盤交易在晚間9點時，在1,695元、上漲5元附近遊走，電子期上漲約0.3%、半導體期上漲約0.7%，中型100期貨指數上漲0.3%。

台股9日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌71點，收30,288點，其中，外資現貨賣超68.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加536口至26,583口；投信賣超48.7億元，自營商買超19.4億元，三大法人合計賣超98億元。

市場專家建議，就技術面來說，9日台股早盤開低，最低來到29,925點，一度重挫435點，剛好來到1月5日向上跳空缺口29,363~29,779點附近重要支撐，隨後跌幅快速收斂，盤中一度由黑翻紅，最終僅僅小跌，K線收長下影線，顯然跳空缺口具強勁支撐。今年以來單日成交金額頻頻達到7,000億元水準，中長線量能進入新的里程碑，中長線台股價格欲小不易，即便短線指標來到高檔、正乖離過大難免震盪，預料震盪回檔空間有限，台股趨勢偏多格局不變。