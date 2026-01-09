聯發科、世芯 選長天期

隨各大CSP加速發展AI伺服器的ASIC晶片，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等IC設計大廠的營運將受惠，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

市場法人指出，聯發科去年第4季營運將落於公司財測區間內，每股純益（EPS）也維持先前預估的14.6元不變，而外界關注近期營運的焦點，主要來自於各大CSP的AI SERVER ASIC，以聯發科先前法說更明確指出會在今年第4季開始貢獻，且貢獻將達到10億美元以上。

目前法人圈推估聯發科第一顆CSP AI ASIC產品將從今年第4季開始出貨，產品生命周期約五至六個季度，整體營收貢獻將達50億美元；預估2025年營收5,933.1億元，EPS為66元，與先前預估相當，預估2026年營收6,641.3億元，EPS為75.3元；2027年以手機市況僅持平的狀況下預估，營收將達到7,740億元，年成長16.5%，EPS將達83.6元。

世芯-KY方面，自從CSP客戶二代晶片訂單告一段落、待CSP客戶三代晶片正式量產前，在IDM客戶產品需求不振後，使營收表現較差，因此，市場有眾多傳言，不過，經過供應鏈訪查後，認為先前博通切入CSP客戶供應鏈，且將偕同投片的狀況不會發生，因此，看法仍為正面。

另外，在營收方面，雖去年第4秀仍為淡季，不過，今年第1季將開始有ADAS晶片貢獻，全季營收有望小增，爾後逐季將持續成長。法人預估2025年營收324億元，EPS預估為67.6元。

展望今年，法人預估世芯-KY今年營收達915.8億元，EPS約為148元。權證發行商建議，看好個股後市表現可買進價內外5%以內、有效天期四個月以上的商品靈活操作。