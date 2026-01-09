宜鼎、南茂 四檔馬力夯

記憶體族群近期在台股盤面上是強勢指標，但市場資金追逐也讓股價出現震盪，權證發行商表示，宜鼎（5289）與南茂（8150）未來展望佳，但在市場波動加大後，可挑價內外10%以內、有效天期三個月以上的相關認購權證靈活操作。

宜鼎去年10月~11月營收29.9億元，超乎市場預期，主因去年第3季DRAM缺貨已成共識，客戶對漲價接受度提高；NAND Flash於去年第4季漲幅擴大，營收季增可望達雙位數。

DRAM／NAND合約價將持續上漲至2026年底。對於模組廠而言，能否取得足夠顆粒將是維持獲利的關鍵。宜鼎管理層與三星關係緊密，即使產能吃緊，三星仍將提供一定數量的顆粒；根據供應鏈調查顯示：宜鼎已與某DRAM原廠簽訂LTA，鎖定一定數量的DDR4顆粒，部分價格也於簽約時鎖定。由於合約簽訂時間為2025年第3季，推測鎖定價格可能將以該原廠2025年第4季合約價為基準。在2026年DDR4價格將持續上漲，此合約將有助於宜鼎維持毛利率。

南茂將享有記憶體市場的強勁成長驅動力。由於主要記憶體廠商嚴格遵循其產品生命周期結束計畫；記憶體相關動能延續，又以DDR4、DDR5的動能較強，Flash動能則略為趨緩。DDI部分需求維持疲弱，TV、手機DDI都續弱，僅車用面板和美系手機OLED較穩健。

南茂記憶體客戶多為成熟產品，持續受惠DDR4 eol趨勢，需求一路到2026年上半年都會很好，DDI則比較辛苦，除非客戶有長約保障，不然對擴產則保持謹慎。