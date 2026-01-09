聽新聞
全民權證／穩懋 挑逾五個月
穩懋（3105）去年12月營收16.14億元，年增31.3%，優於預期，法人指出，因手機相關產品需求仍處旺季水準，營收未因客戶銷售旺季已過而拉貨減少。儘管手機零組件備貨旺季已過，唯Cellular與Infra仍有成長，穩懋去年第4季整體營收為47.94億元，季成長6.8%，優於預期，反應產品組合自第去年3季起明顯轉佳，毛利率再走高。法人認為，去年第3季受新機需求驅動與業外收益，營運已轉盈；去年第4季雖因備貨旺季已過，因擺脫上半年虧損的營運谷底、去年下半年已重回成長軌道，本業亦逐漸轉佳。
若看好穩懋後市股價表現，可買進價外20%至價內10%、有效天期逾150天的認購權證，參與這波偏多行情。（永豐金證券提供）
