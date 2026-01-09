全民權證／群創 押價內外10%

聽新聞
群創（3481）2026年預估營收動能主要來自子公司CarUX 2025年合併的Pioneer；此外，扇出型面板級封裝為重要轉型方向，近期傳出打入SpaceX供應鏈，長線營運具想像空間。
群創在CES 2026展示高亮度、高解析與沉浸式體驗，其中，首款新世代「MicroLED透明顯示窗戶」適用商業櫥窗等場域；「超高亮度Micro LED抬頭顯示器」主打車用、航海等場域；「16吋單人裸視3D顯示」搭載獨家裸視3D技術與眼動追蹤。群創於展會中發表的產品雖預估今年業績貢獻有限，但均為長期重要潛在營收動能。
權證券商建議，若看好群創後市股價表現，可利用價內外10%以內、可操作天期逾三個月的商品介入。（群益金鼎證券提供）
