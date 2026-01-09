快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／群創 押價內外10%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

群創（3481）2026年預估營收動能主要來自子公司CarUX 2025年合併的Pioneer；此外，扇出型面板級封裝為重要轉型方向，近期傳出打入SpaceX供應鏈，長線營運具想像空間。

群創在CES 2026展示高亮度、高解析與沉浸式體驗，其中，首款新世代「MicroLED透明顯示窗戶」適用商業櫥窗等場域；「超高亮度Micro LED抬頭顯示器」主打車用、航海等場域；「16吋單人裸視3D顯示」搭載獨家裸視3D技術與眼動追蹤。群創於展會中發表的產品雖預估今年業績貢獻有限，但均為長期重要潛在營收動能。

權證券商建議，若看好群創後市股價表現，可利用價內外10%以內、可操作天期逾三個月的商品介入。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

延伸閱讀

外資賣超298億 賣超華邦電3.5萬張最多、但大買這三檔

苦守10年終將解套？群創爆量百萬張…股添樂：34塊的「頂樓加蓋天花板」還在等

群創爆大量衝破百萬張⋯他看傻「到底誰在買？」 網曝1潛在風險

電視面板1月全面調漲 群創、友達股價攻漲停

相關新聞

聯發科、世芯 選長天期

隨各大CSP加速發展AI伺服器的ASIC晶片，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等IC設計大廠的營運將受惠，權證...

宜鼎、南茂 四檔馬力夯

記憶體族群近期在台股盤面上是強勢指標，但市場資金追逐也讓股價出現震盪，權證發行商表示，宜鼎（5289） 與南茂（8150...

全民權證／國巨 兩檔活跳跳

國巨*（2327）受惠產業地位、鉭電容需求帶動AI占比穩定提升、芝浦電子將全年併入財務報表等動能，2026年營收將為1,...

全民權證／穩懋 挑逾五個月

穩懋（3105）去年12月營收16.14億元，年增31.3%，優於預期，法人指出，因手機相關產品需求仍處旺季水準，營收未...

全民權證／群創 押價內外10%

群創（3481）2026年預估營收動能主要來自子公司CarUX 2025年合併的Pioneer；此外，扇出型面板級封裝為...

最牛一輪／奇鋐聚光 台新54有戲

奇鋐（3017）受惠機櫃級AI伺服器進入量產階段、ASIC AI伺服器需求快速升溫、液冷散熱滲透率持續提升，相關供應鏈成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。