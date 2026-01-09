台股熱 期交所調高多檔期貨保證金

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所於1月12日調高華邦電（2344）期貨契約（FZF）及力積電期貨契約（QZF）所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，南亞科（2408）期貨契約（CYF）、金居（8358）期貨契約（PQF）為現行所屬級距適用比例的2倍及晶豪科（3006）期貨契約（IIF）為未經處置前所屬級距的2倍。

期交所指出，本次調高係南亞科（2408）、晶豪科（3006）及金居（8358）最近30個營業日內分別經證交所及櫃買中心於1月8日第2次公布為處置有價證券（第1次公布日分別為114年12月5日、115年1月5日及114年12月16日，處置期間為115年1月9日至115年1月22日），華邦電、力積電（6770）經證交所於1月8日公布為處置有價證券（華邦電處置期間為1月9日至1月26日，力積電處置期間為1月9日至1月22日），期交所依規定調高該等契約所有月份保證金適用比例，並自1月12日（證券市場處置生效日次一營業日）一般交易時段結束後起實施。

配合證券市場處置期間，1月22日一般交易時段結束後，南亞科期貨契約、金居期貨契約及力積電期貨契約恢復為1月12日調整前保證金，晶豪科期貨契約恢復為1月7日調整前保證金；華邦電期貨契約於1月26日一般交易時段結束後恢復為1月12日調整前保證金。1月12日晶豪科期貨一般交易時段結束後停止適用。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

