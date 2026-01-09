全民權證／國巨 兩檔活跳跳

國巨*（2327）受惠產業地位、鉭電容需求帶動AI占比穩定提升、芝浦電子將全年併入財務報表等動能，2026年營收將為1,597.9億元，年增18.8%，毛利率35.6%，稅後純益276.3億元，年增18.5%，每股純益（EPS）上看13.3元。去年第4季，國巨*將芝浦電子完全納入合併報表，法人機構將第4季營收上修至375.2億元，季增13.4%、年增25%，毛利率35.1%，稅後純益64.2億元，季增1.1%、年增76.2%，EPS 3.1元。2025年全年營收將為1,344.8億元，年增10.5%，毛利率35.6%，稅後純益233.1億元，年增20.4%，EPS為11.3元。

權證券商建議，若看好國巨*後市股價表現，可選價內外5%以內、可操作天期逾150天的商品介入。（中國信託證券提供）

