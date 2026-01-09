台指期收30,456點、小跌2點 高檔震盪偏多

台指期9日小跌，終場收在30,456點，下跌2點，跌幅0.01%，法人指出，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪擴大，嚴格設定停損以控管風險。

另外，台積電（2330）期收1,680元，下跌5元，電子期下跌0.02%，中型100期貨下跌0.15%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,929口至2,593口，其中外資淨空單減少3,375口至26,047口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少958口至4,775口。

選擇權未平倉量部分，1月F2大量區買權OI落在30,700點，賣權最大OI落在30,000點 ; 月買權最大OI落在31,600 點，月賣權最大OI落在29,000 點。永豐期貨分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.48下降至1.26；VIX指數下降0.18至21.65；外資台指期買權淨金額3.6億元；賣權淨金額0.01億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

周四（8日）美股指數收盤：道瓊工業指數上漲0.55%，收49,266.11點；標普500指數上漲0.01%，收6,921.45點；那斯達克指數下跌0.44%，以23,480.02點作收。