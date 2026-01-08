快訊

等待美國就業數據、聯準會官員談話 台指期夜盤震盪格局

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤8日開盤後，截至晚間8點45分左右，指數在30,500點、約上漲42點附近遊走。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
台指期夜盤8日開盤後，截至晚間8點45分左右，指數在30,500點、約上漲42點附近遊走。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

台指期夜盤8日開盤後，受美股電子盤走勢疲弱中，以30,433點、下跌25點開出後，雖一度回測30,400點大關支撐、來到30,404點，但隨美股電子盤跌勢不在擴大中，並隨那斯達克電子盤跌幅出現明顯收斂中，多頭趁反撲，指數一度上衝至30,555點、上漲97點；截至晚間8點45分左右，指數在30,500點、約上漲42點附近遊走。

8日美股電子盤焦點在於金、銀、銅等價格回跌中，國際油價反彈，包括布蘭特、WTI西德州原油、紐約輕原油均反彈逾1%，美元、美國十年期公債殖利率也走強，僅比特幣等虛擬貨幣走勢下，道瓊、那斯達克、標普電子盤跌幅在0.4%以內，市場觀望在晚間9點30分過後將公布的上周首次申請失業人數、以及聯準會理事米蘭在瑞典的談話內容，連帶也左右台指期夜盤在上半場呈震盪走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤交易在晚間8點45分時，在1,690元、上漲5元附近遊走，電子期上漲約0.1% 、半導體期下跌約0.2%，中型100期貨指數上漲0.1%。

台股8日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌74點，收30,360點，其中，外資現貨賣超6.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,375口至26,047口；投信賣超56.5億元，自營商賣超52.7億元，三大法人合計賣超116億元。

市場專家建議，就技術面來說，8日台股就技術面觀察，在7日大盤爆出歷史天量8,812億元，但最後未能收高，然而8日大盤一度由黑翻紅，且盤中創下30,593點歷史新高，可惜未能維持漲勢以下跌作收，因此，不排除短線漲勢已進入末端，不過，只要持續力守7日大量K棒低點30,306點，代表盤勢持續由短多掌控，短線有望再創歷史新高，上檔將向30,700~30,800點挑戰，除非失守30,306點，下檔就有可能回測3萬點大關。

