快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

全民權證／均華 挑價內外10%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

均華（6640）受惠台積電與封測客戶持續擴展先進封裝產能。法人指出，均華在晶片挑揀機台灣市占率居冠，具備寡占優勢，新一代黏晶機已通過客戶認證，預期2026年將擴大出貨，挑戰成為公司第二大營收來源。

根據Yole Intelligence預估，2024~2030年先進封裝市場規模會從400億美元成長至800億美元，年複合成長率約10.7%，其中，2.5D/3D封裝是成長最快的技術領域，由生成式AI與高效能運算（HPC）的強勁需求驅動，先進封裝產能處於供不應求狀態，將帶動相關半導體設備供應商的拉貨動能。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上認購權證。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 均華

延伸閱讀

永光營收／12月6.6億元 電子化學品營收成長

先進製程關鍵材料需求升溫 宇川精材13日登興櫃

三劑強心針 激勵大盤多方士氣

凱基證盡職治理 再獲肯定

相關新聞

保瑞、美時 瞄準90天

台股近期創高後維持高檔震盪，觀察盤面動向，昨（8）日部分資金流入生技股，顯示在高檔時市場情緒趨向保守，帶動保瑞（6472...

緯穎、奇鋐 四檔放電

展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，法人指出儘管傳統季節性需求趨緩，但在AI基礎建設持續推進，仍可望支撐月營收動能，並...

全民權證／漢唐 選逾五個月

漢唐（2404）受惠台積電高雄廠，新竹寶山廠無塵室、機電完工認列，規模約320億元的AZ P2無塵室也將於年底完工，20...

全民權證／宏捷科 兩檔帶勁

宏捷科（8086）去年12月營收4.23億元，攀17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%。法人認為，在手機、車用光通...

全民權證／均華 挑價內外10%

均華（6640）受惠台積電與封測客戶持續擴展先進封裝產能。法人指出，均華在晶片挑揀機台灣市占率居冠，具備寡占優勢，新一代...

最牛一輪／新日興拉風 國泰57靚

新日興（3376）受惠蘋果首款折疊iPhone即將面市，營運將顯著成長。法人指出，目前折疊機進度如期，預期今年第4季推出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。