全民權證／漢唐 選逾五個月

漢唐（2404）受惠台積電高雄廠，新竹寶山廠無塵室、機電完工認列，規模約320億元的AZ P2無塵室也將於年底完工，2025年營收有望提升。且近期在半導體展望預期升溫下，受到資金挹注。

在全球半導體擴產潮下，台廠往海外建廠趨勢除將大幅貢獻挹注公 司營收動能外，也將有益於各廠商獲利表現。法人推估，漢唐2026年廠務工程訂單充沛，預期未來二至三年內工程接不完。且受惠於半導體與記憶體廠擴產喊衝，目前尚有逾千億元的訂單在手，公司將持續受惠台積電台灣2奈米建廠動能。

權證發行商建議，可買進價內外20%、距到期日150天以上的認購權證操作。（台新證券提供）

